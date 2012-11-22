Пышный бантик

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Здравствуйте жители страны!!!Сейчас очень модно носить украшения выполненные в технике "Канзаши", мне они очень нравятся! А я предлагаю сделать вот такой вот бантик в неизвестной технике. Мне такие банты делала мама больше 30 лет назад. И мне они очень нравятся простотой и тем что очень быстро можно сделать, а главное без особых усилий!Бант будет легко сделать даже самым юным мастерицам!))))
Для работы нам понадобятся:
лента капроновая (любой ширины, у меня 4,5 см), чем больше будет длинна, тем пышнее будет бант ( у меня 3 метра).
линейка
резинка
иголка с ниткой
ножницы (забыла сфотографировать)
Начинаем работу, краешек опалила спичкой, что бы не распускался. Собираю на нитку.
Отмеряю 15 см, это будет длиной одного лепестка, собираем на нитку. И так каждые 15 см.
В ходе работы.
Получается вот такая заготовочка.
Находим начало работы и соединяем с окончанием, закрепляем ниткой.
Пришиваем резинку.
Бант готов! Можно оставить длинные кончики и не пришивать резинку, а завязывать на головку ребенку. Я привязывала на ручки машин в свадебных кортежах. А еще несколько раз делала такие банты на выписку новорожденным. Использовала широкие банты (8-10 см) и длиной по 10-12 метров, оставляла по 1,5 метра по краям, что бы обвязывать одеяло с малышом. 14 лет назад сыночку сделала, в роддоме при выписке девочки медсестры удивлялись банту))) А теперь вот дочке собираю))))
Здесь модель совсем юная, всего годик)))) Кос пока нет, но на хвосты уже прицепили красоту!))) Сейчас нам 3, коса до пояса и банты нам ну ооочень нравятся!))) Бантики со временем примялись, я их распустила, прогладила и собрала опять, а процесс показала Вам))))
Всем заглянувшим в гости огромное спасибо!!!! Буду рада если пригодится!
Очень красивый бант. Ни разу не видела такую сборку. Моя дочь выросла из бантиков, но думаю еще может пригодиться
Спасибо за добрые слова! Первый комментарий всегда самый приятный! Из узкой ленточки на елку собираю бантики, тоже красиво!
Большое спасибо! Очень пригодится! Забрала идею
Зоряна, пользуйтесь на здоровье! Очень рада, что пригодится!!!
Здорово как! Мне очень понравились ваши бантики, Ирина, спасибо за МК!
Спасибо, Женечка!!!! А я на Ваши канзаши засматриваюсь!!!
Очень своевременно. Мы с дочкой как раз осваиваем разные способы создания бантиков. Этот - супер. Красивый и легкий в исполнении. Спасибо. Подобной техники не припомню.
я очень рада, что пригодилась вовремя!!!!!
Какая КРАСОТА. Обожаю заплетать косы, но вот банты завязывать не умею (точнее не умела), теперь то я знаю этот секретик. Спасибо!
меня частенько спрашивали как умудряюсь так ровно и пышно завязать, ну я быстренько выдавала секретик)))) Спасибо за добрые слова!!!!!
Но я тайну точно не выдам. Пусть гадают.......
Какая прелесть!Беру в копилочку и жду, пока у моей масявочки косички отрастут))) Спасибки за МК!
Спасибо за добрые слова!
Спасибо за МК, очень красивый бантик. Беру в копилку.
Рада что Вам понравилось!
Спасибо за МК!
И Вам спасибо за отзыв!
Симпотяшные бантики,, а подскажите я правильно понимаю, нитка не обрезается, все одной прошивается?
Евгеша, умничка! Ты конечно права, ниточка не обрывается, все на одну собирается. Секрет есть-он в том что всю "гусеницу"-заготовку соединить начало с концом))))
Ирина, потрясающая идея! Очень красиво)) к Новому году ожидаю лялечку, так что такой бантик на выписку попробую сделать своими руками) спасибо Вам большое за идею))
Это такое счастье- появление на свет маленького человечка!!! Поздравляю Вас с приближением такого радостного события!!! Сделайте конечно, это и красиво и , думаю, что больше ни у кого такого не будет)))))
Спасибо, Ирина , за поздравления!!! Ожидаем дочку, поэтому подготовиться надо основательно- вкус и чувство красоты воспитывать с детства))))))))))))
Вы так правы, что надо прививать чувство красоты! А когда делаешь что то своими руками любимому человечку это как будто кусочек души отдаешь))) Моя дочка пошла в садик. я подумала, что появится побольше свободного время и пойду на курсы шитья, но пока увы....2 дня в саду, 2 недели болеем...вот как только адаптируется пойду учиться! Ведь учиться ни когда не поздно! И начало положено, муж подарил швейную машинку, ну не простаивать же ей!
Согласна с Вами абсолютно!! Я на первую годовщину свадьбы сделала мужу подарок-сердечко из ткани, красиво его украсила, так я столько туда вложила теплоты, любви! а сейчас , когда ждем лялю, тоже хочется сделать что-то красивое для своего ребенка)))) Здоровья Вам и Вашей дочурке-пусть не болеет, хотя , когда детки начинают ходить в садик, это неизбежно, к сожалению((
Отличные банты! а я по старинке вплетаю в косы и завязываю. взяла на заметку, СПАСИБО!
Пожалуйста!))) Я когда дочке плету "корзиночку", тоже вплетаю, но ленту потоньше, подвязываю, а на головку прикрепляю такие банты заколками. Завязывать у меня криво получается)))
Спасибо огромное!Идея замечательная.Ура у меня получилось.
Я очень рада!!!!!!
Спасибо за такой простой и понятный МК! Получилось с первого раза, бантик по Вашему МК я использовала в своем букете из игрушек - https://stranamasterov.ru/node/472662
мне очень приятно! И букет очень красивый!
Дорогая Ирина!!! Если бы Вы знали, как я Вам благодарна!!! В скором времени я жду малыша.. На выписку купила очень красивую капроновую ленту с атласным декором 9 см шириной. А так, как в наших роддомах не умеют красиво завязывать банты, решила сделать его сама. Перепробовала множество техник, но бант опадает и выглядит бессмысленным лопухом. Уже отчаялась и собралась покупать более простую и узкую ленту, но нашла ваш пост. И теперь у меня готов красивенный, объемный и пышный бант!!! Спасибо Вам за Вашу идею!!! Вы меня, буквально, спасли :)
Я очень рада, что Вам и понравилось и пригодилось!!!! А Вашему малышу огромного здоровья!!!!!
Очень красивый бантик! Спасибо!
Пожалуйста!!! Пользуйтесь на радость!!!
Спасибо за бантик. Очень просто и быстро делается и что самое главное очень красиво!!!
Очень рада, что понравилось!!!! Спасибо за похвалу и добрые слова!
Да, бантики супер. вот уже битый час сижу и делаю что-то подобное, доходя своим умом...и когда закончила совершенно случайно нашла Ваш МК! Пойду покупать ленту и делать действительно пышные бантики! спасибо .
А какая длина ленты для бантиков на косы-хвостики на 4-х летку?
И если интересно как делала я: Собирала на нитку не только через 15 см, но и сбоку ленты между этими перпендикулярами.и немного под углом.
схематично как то так.
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получилось пышненько но как цветочек.
Все будет зависеть от Вашего желания, просто чем длиннее лента тем пышнее и тяжелее будет бант, посмотрите вот здесь https://stranamasterov.ru/node/467270 Моей дочке как раз на фото 4 года, лена ширина 4,5 см, длина 3 м. Для нас достаточно такого объема. Я делала на выписку из роддома бант из атласной лены, такой на головку я бы не одела, он очень тяжелый и какой то жесткий кажется, а вот капроновые бантики воздушные и легкие. Когда собирается бант из ленты шириной от 6 и больше см, то интервал надо делать больше, иначе не красиво получается.
я про капроновую и имею в виду( как раньше были)
Всё гениальное- просто!!!Спасибо Вам огромное за идею.Моя доченька ооочень не любит манипуляции с волосами.Но, думаю,что бантики такие ,как у Вас,покорят мою привереду!!!
Пользуйтесь на здоровье, наряжайте принцессу! Моя тоже не любит причесываться, недавно я отрезала ей где то см 10, но все равно волосы до попы длиной, приходится плести косу.
Спасибо большое за идею! На новый год дочка играет Куклу, нужен был большой бант... По Вашей технологии бант получился просто потрясным (использовала капроновую ленту длиной 5 м)! Шикарно! Действительно, доча получилась настоящей Куклой!!! Спасибо!
Я рада, что Вам понравилось!
Отличный МК!!!. Я сначала купила ленту,так как не смогла найти подходящий бант для утренника доче в сад. Решила,что буду сама делать. И сразу же нашла в поисковике ссылку на данный МК. Бант получился отпадный. Во сто крат лучше покупных. Теперь наделаю кучу разных бантов на будущее и в подарок для знакомых маленьких девочек из совершенно разных лент. Очень доступно всё описано и понятным языком. Сделала сразу же и результат так порадовал и вдохновил,что я в предвкушении продолжения.Спасибо за МК.
банты вообще прелесть получились....дочка на линейку завтра пойдёт))))
Я рада, что Вам понравились бантики!
Ирина, огромное вам спасибо! Завтра у нас посвящение в первоклассники и сказали сделать банты, а я к большому сожалению делать их не умею, но благодаря вам , мы теперь пойдем красивые, нарядные и довольные. Еще раз СПАСИБО!
Не за что! Пользуйтесь на здоровье!
Огромнейшее-преогромнейшее спасибо! Моя мама весь день промучилась - завтра у внучки новогодний праздник, а без банта как? Не нарядно! Мне повезло, я сразу натолкнулась на вашу красотищу! И ведь получилось с первого раза, но Вашу изюминку - совместить оба конца не использовала (в следующий раз обязуюсь выполнить Ваш наказ). Н все равно получилось очень красиво! Душа радуется. Наша Красота потребовала его сразу на нее надеть и весь вечер уже ходит красуется. Я на наш бантище еще пайеток наклеила немного. Красоту-то ведь ничем не испортишь! Спасибо за память поколений, которая творит добро!
Огромное спасибо за такие добрые слова!!! Мне очень-очень приятно!!! Пусть Ваша малышка радуется и радует Вас!!! А про пайетки отдельное спасибо! Я и не думала даже об этом, а теперь своей дочуне сделаю!
Ирина, спасибо большое за ответ. Не ожидала, что смогла привнести что-то новое в такое совершенство. И если я еще чем-то могу поделиться, то предлагаю пайетки приклеивать перед сборкой банта (мне так кажется), потому что мои блестки получились только по внешнему краю. Еще раз спасибо!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как сделать большой, пышный бант из ленты длиной 3м. ш.15см. как делать не представляю,если можно подробно и с картинками пожалуйста?!
У меня очень красивый бант получился по вашему МК!!! Спасибо!!!
я очень рада что Вам понравилось!
Добрый вечер.есть небольшой вопрос.хочу сделать бант по вашей технологии.но хочу использовать два цвета в один бант.как думаете это возможно?и получится ли?
И у меня получилось! Очень красиво.Пышный бант для внучки,думаю понравится.Спасибо за МК
Скажите, пожалуйста, а Вы собираете на нитку только поперек ленты или вдоль тоже? И как именно заканчиваете работу? Написано, что начало с концом соединяете, а середина не распадается?