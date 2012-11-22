Пышный бантик

Здравствуйте жители страны!!!Сейчас очень модно носить украшения выполненные в технике "Канзаши", мне они очень нравятся! А я предлагаю сделать вот такой вот бантик в неизвестной технике. Мне такие банты делала мама больше 30 лет назад. И мне они очень нравятся простотой и тем что очень быстро можно сделать, а главное без особых усилий!Бант будет легко сделать даже самым юным мастерицам!))))

Для работы нам понадобятся:

лента капроновая (любой ширины, у меня 4,5 см), чем больше будет длинна, тем пышнее будет бант ( у меня 3 метра).

линейка

резинка

иголка с ниткой

ножницы (забыла сфотографировать)

Начинаем работу, краешек опалила спичкой, что бы не распускался. Собираю на нитку.

Отмеряю 15 см, это будет длиной одного лепестка, собираем на нитку. И так каждые 15 см.

В ходе работы.

Получается вот такая заготовочка.

Находим начало работы и соединяем с окончанием, закрепляем ниткой.

Пришиваем резинку.

Бант готов! Можно оставить длинные кончики и не пришивать резинку, а завязывать на головку ребенку. Я привязывала на ручки машин в свадебных кортежах. А еще несколько раз делала такие банты на выписку новорожденным. Использовала широкие банты (8-10 см) и длиной по 10-12 метров, оставляла по 1,5 метра по краям, что бы обвязывать одеяло с малышом. 14 лет назад сыночку сделала, в роддоме при выписке девочки медсестры удивлялись банту))) А теперь вот дочке собираю))))