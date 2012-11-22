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Пышный бантик

22 ноября, 2012 - 13:18 ~ Ирина Федулова ~ Если вам есть, что мне написать, пишите
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Ирина Федулова
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Мастер-класс Украшение Шитьё Пышный бантик Ленты Нитки

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В избранных: 489

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Здравствуйте жители страны!!!Сейчас очень модно носить украшения выполненные в технике "Канзаши", мне они очень нравятся! А я предлагаю сделать вот такой вот бантик в неизвестной технике. Мне такие банты делала мама больше 30 лет назад. И мне они очень нравятся простотой и тем что очень быстро можно сделать, а главное без особых усилий!Бант будет легко сделать даже самым юным мастерицам!))))

Здравствуйте жители страны!!!Сейчас очень модно носить украшения выполненные в технике "Канзаши", мне они очень нравятся! А я предлагаю сделать вот такой вот бантик в неизвестной технике. Мне такие банты делала мама больше 30 лет назад. И мне они очень нравятся простотой и тем что очень быстро можно сделать, а главное без особых усилий!Бант будет легко сделать даже самым юным мастерицам!)))) фото 1

Для работы нам понадобятся:
лента капроновая (любой ширины, у меня 4,5 см), чем больше будет длинна, тем пышнее будет бант ( у меня 3 метра).
линейка
резинка
иголка с ниткой
ножницы (забыла сфотографировать)

Здравствуйте жители страны!!!Сейчас очень модно носить украшения выполненные в технике "Канзаши", мне они очень нравятся! А я предлагаю сделать вот такой вот бантик в неизвестной технике. Мне такие банты делала мама больше 30 лет назад. И мне они очень нравятся простотой и тем что очень быстро можно сделать, а главное без особых усилий!Бант будет легко сделать даже самым юным мастерицам!)))) фото 2

Начинаем работу, краешек опалила спичкой, что бы не распускался. Собираю на нитку.

Здравствуйте жители страны!!!Сейчас очень модно носить украшения выполненные в технике "Канзаши", мне они очень нравятся! А я предлагаю сделать вот такой вот бантик в неизвестной технике. Мне такие банты делала мама больше 30 лет назад. И мне они очень нравятся простотой и тем что очень быстро можно сделать, а главное без особых усилий!Бант будет легко сделать даже самым юным мастерицам!)))) фото 3

Отмеряю 15 см, это будет длиной одного лепестка, собираем на нитку. И так каждые 15 см.

Здравствуйте жители страны!!!Сейчас очень модно носить украшения выполненные в технике "Канзаши", мне они очень нравятся! А я предлагаю сделать вот такой вот бантик в неизвестной технике. Мне такие банты делала мама больше 30 лет назад. И мне они очень нравятся простотой и тем что очень быстро можно сделать, а главное без особых усилий!Бант будет легко сделать даже самым юным мастерицам!)))) фото 4

В ходе работы.

Здравствуйте жители страны!!!Сейчас очень модно носить украшения выполненные в технике "Канзаши", мне они очень нравятся! А я предлагаю сделать вот такой вот бантик в неизвестной технике. Мне такие банты делала мама больше 30 лет назад. И мне они очень нравятся простотой и тем что очень быстро можно сделать, а главное без особых усилий!Бант будет легко сделать даже самым юным мастерицам!)))) фото 5

Получается вот такая заготовочка.

Здравствуйте жители страны!!!Сейчас очень модно носить украшения выполненные в технике "Канзаши", мне они очень нравятся! А я предлагаю сделать вот такой вот бантик в неизвестной технике. Мне такие банты делала мама больше 30 лет назад. И мне они очень нравятся простотой и тем что очень быстро можно сделать, а главное без особых усилий!Бант будет легко сделать даже самым юным мастерицам!)))) фото 6

Находим начало работы и соединяем с окончанием, закрепляем ниткой.

Здравствуйте жители страны!!!Сейчас очень модно носить украшения выполненные в технике "Канзаши", мне они очень нравятся! А я предлагаю сделать вот такой вот бантик в неизвестной технике. Мне такие банты делала мама больше 30 лет назад. И мне они очень нравятся простотой и тем что очень быстро можно сделать, а главное без особых усилий!Бант будет легко сделать даже самым юным мастерицам!)))) фото 7

Пришиваем резинку.

Здравствуйте жители страны!!!Сейчас очень модно носить украшения выполненные в технике "Канзаши", мне они очень нравятся! А я предлагаю сделать вот такой вот бантик в неизвестной технике. Мне такие банты делала мама больше 30 лет назад. И мне они очень нравятся простотой и тем что очень быстро можно сделать, а главное без особых усилий!Бант будет легко сделать даже самым юным мастерицам!)))) фото 8

Бант готов! Можно оставить длинные кончики и не пришивать резинку, а завязывать на головку ребенку. Я привязывала на ручки машин в свадебных кортежах. А еще несколько раз делала такие банты на выписку новорожденным. Использовала широкие банты (8-10 см) и длиной по 10-12 метров, оставляла по 1,5 метра по краям, что бы обвязывать одеяло с малышом. 14 лет назад сыночку сделала, в роддоме при выписке девочки медсестры удивлялись банту))) А теперь вот дочке собираю))))

Здравствуйте жители страны!!!Сейчас очень модно носить украшения выполненные в технике "Канзаши", мне они очень нравятся! А я предлагаю сделать вот такой вот бантик в неизвестной технике. Мне такие банты делала мама больше 30 лет назад. И мне они очень нравятся простотой и тем что очень быстро можно сделать, а главное без особых усилий!Бант будет легко сделать даже самым юным мастерицам!)))) фото 9

Здесь модель совсем юная, всего годик)))) Кос пока нет, но на хвосты уже прицепили красоту!))) Сейчас нам 3, коса до пояса и банты нам ну ооочень нравятся!))) Бантики со временем примялись, я их распустила, прогладила и собрала опять, а процесс показала Вам))))

Здравствуйте жители страны!!!Сейчас очень модно носить украшения выполненные в технике "Канзаши", мне они очень нравятся! А я предлагаю сделать вот такой вот бантик в неизвестной технике. Мне такие банты делала мама больше 30 лет назад. И мне они очень нравятся простотой и тем что очень быстро можно сделать, а главное без особых усилий!Бант будет легко сделать даже самым юным мастерицам!)))) фото 10

Всем заглянувшим в гости огромное спасибо!!!! Буду рада если пригодится!цветы

Ирина КМВ
22 ноября, 2012 - 13:37 ~ Ирина КМВ

Очень красивый бант. Ни разу не видела такую сборку. Моя дочь выросла из бантиков, но думаю еще может пригодитьсябраво

Ирина Федулова
22 ноября, 2012 - 13:51 ~ Ирина Федулова

улыбаюсьСпасибо за добрые слова! Первый комментарий всегда самый приятный! Из узкой ленточки на елку собираю бантики, тоже красиво! цветы

Аняроз
22 ноября, 2012 - 13:39 ~ Аняроз

Большое спасибо!ура! Очень пригодится! Забрала идеюидея

Ирина Федулова
22 ноября, 2012 - 13:53 ~ Ирина Федулова

цветыЗоряна, пользуйтесь на здоровье! Очень рада, что пригодится!!!жму руку

Зимняя
22 ноября, 2012 - 14:07 ~ Зимняя

Здорово как! Мне очень понравились ваши бантики, Ирина, спасибо за МК!супер!

Ирина Федулова
22 ноября, 2012 - 14:10 ~ Ирина Федулова

Спасибо, Женечка!!!! А я на Ваши канзаши засматриваюсь!!! цветыжму руку

lara7
22 ноября, 2012 - 14:54 ~ lara7

Очень своевременно. Мы с дочкой как раз осваиваем разные способы создания бантиков. Этот - супер. Красивый и легкий в исполнении.  Спасибо. Подобной техники не припомню.

Ирина Федулова
22 ноября, 2012 - 14:58 ~ Ирина Федулова

улыбаюсь я очень рада, что пригодилась вовремя!!!!! 

Алён@ 63
22 ноября, 2012 - 20:11 ~ Алён@ 63

Какая КРАСОТА. Обожаю заплетать косы, но вот банты завязывать не умею (точнее не умела), теперь то я знаю этот секретик. Спасибо!

Ирина Федулова
22 ноября, 2012 - 20:25 ~ Ирина Федулова

подмигиваюменя частенько спрашивали как умудряюсь так ровно и пышно завязать, ну я быстренько выдавала секретик)))) Спасибо за добрые слова!!!!!

Алён@ 63
22 ноября, 2012 - 21:47 ~ Алён@ 63

Но я тайну точно не выдам. Пусть гадают.......

Инна Поплавская
22 ноября, 2012 - 21:58 ~ Инна Поплавская

Какая прелесть!Беру в копилочку и жду, пока у моей масявочки косички отрастут))) Спасибки за МК!

Ирина Федулова
23 ноября, 2012 - 08:22 ~ Ирина Федулова

Спасибо за добрые слова!цветы

Никарина
22 ноября, 2012 - 22:20 ~ Никарина

Спасибо за МК, очень красивый бантик. Беру в копилку.

Ирина Федулова
23 ноября, 2012 - 08:24 ~ Ирина Федулова

Рада что Вам понравилось!цветы

Лариса Град
23 ноября, 2012 - 08:01 ~ Лариса Град

Спасибо за МК!благодарюзаписываю

Ирина Федулова
23 ноября, 2012 - 08:25 ~ Ирина Федулова

улыбаюсьИ Вам спасибо за отзыв!цветы

Геша Евгеша
24 ноября, 2012 - 19:34 ~ Геша Евгеша

Симпотяшные бантики,цветы, а подскажите я правильно понимаю, нитка не обрезается, все одной прошивается?смущаюсьдумаю

Ирина Федулова
24 ноября, 2012 - 20:00 ~ Ирина Федулова

Евгеша, умничка! Ты конечно права, ниточка не обрывается, все на одну собирается. Секрет есть-он в том что всю "гусеницу"-заготовку соединить начало с концом))))подмигиваюцветыжму руку

Verkhy
26 ноября, 2012 - 11:28 ~ Verkhy

Ирина, потрясающая идея! Очень красиво)) к Новому году ожидаю лялечку, так что такой бантик на выписку попробую сделать своими руками) спасибо Вам большое за идею))

Ирина Федулова
26 ноября, 2012 - 12:05 ~ Ирина Федулова

Это такое счастье- появление на свет маленького человечка!!! Поздравляю Вас с приближением такого радостного события!!! Сделайте конечно, это и красиво и , думаю, что больше ни у кого такого не будет))))) смущаюсьцветы

Verkhy
26 ноября, 2012 - 12:14 ~ Verkhy

Спасибо, Ирина , за поздравления!!! Ожидаем дочку, поэтому подготовиться надо основательно- вкус и чувство красоты воспитывать с детства))))))))))))цветы

Ирина Федулова
26 ноября, 2012 - 12:25 ~ Ирина Федулова

Вы так правы, что надо прививать чувство красоты! А когда делаешь что то своими руками любимому человечку это как будто кусочек души отдаешь))) Моя дочка пошла в садик. я подумала, что появится побольше свободного время и пойду на курсы шитья, но пока увы....2 дня в саду, 2 недели болеем...вот как только адаптируется пойду учиться! Ведь учиться ни когда не поздно! И начало положено, муж подарил швейную машинку, ну не простаивать же ей!

Verkhy
26 ноября, 2012 - 12:35 ~ Verkhy

Согласна с Вами абсолютно!! Я на первую годовщину свадьбы сделала мужу подарок-сердечко из ткани, красиво его украсила, так я столько туда вложила теплоты, любви! а сейчас , когда ждем лялю, тоже хочется сделать что-то красивое для своего ребенка)))) Здоровья Вам и Вашей дочурке-пусть не болеет, хотя , когда детки начинают ходить в садик, это неизбежно, к сожалению((

rume1978
26 ноября, 2012 - 23:47 ~ rume1978

Отличные банты! а я по старинке вплетаю в косы и завязываю. взяла на заметку, СПАСИБО!

Ирина Федулова
27 ноября, 2012 - 10:41 ~ Ирина Федулова

цветыПожалуйста!))) Я когда дочке плету "корзиночку", тоже вплетаю, но ленту потоньше, подвязываю, а на головку прикрепляю такие банты заколками. Завязывать у меня криво получается)))

oxsa
29 ноября, 2012 - 06:14 ~ oxsa

Спасибо огромное!Идея замечательная.Ура у меня получилось.цветы

Ирина Федулова
29 ноября, 2012 - 06:15 ~ Ирина Федулова

цветыЯ очень рада!!!!!!цветы

Lapina Elena
7 декабря, 2012 - 13:36 ~ Lapina Elena

Спасибо за такой простой и понятный МК! Получилось с первого раза, бантик по Вашему МК я использовала в своем букете из игрушек - https://stranamasterov.ru/node/472662

Ирина Федулова
7 декабря, 2012 - 14:11 ~ Ирина Федулова

цветымне очень приятно! И букет очень красивый!супер!

Гость
24 апреля, 2013 - 11:11 ~ Гость

          Дорогая Ирина!!! Если бы Вы знали, как я Вам благодарна!!! В скором времени я жду малыша.. На выписку купила очень красивую капроновую ленту с атласным декором 9 см шириной. А так, как в наших роддомах не умеют красиво завязывать банты, решила сделать его сама. Перепробовала множество техник, но бант опадает и выглядит бессмысленным лопухом. Уже отчаялась и собралась покупать более простую и узкую ленту, но нашла ваш пост. И теперь у меня готов красивенный, объемный и пышный бант!!! Спасибо Вам за Вашу идею!!! Вы меня, буквально, спасли :)

Ирина Федулова
24 апреля, 2013 - 18:18 ~ Ирина Федулова

улыбаюсь Я очень рада, что Вам и понравилось и пригодилось!!!! А Вашему малышу огромного здоровья!!!!!цветы

гость
11 июля, 2013 - 12:11 ~ гость

Очень красивый бантик! Спасибо!

Ирина Федулова
25 июля, 2013 - 20:56 ~ Ирина Федулова

Пожалуйста!!! Пользуйтесь на радость!!!

SweetPoison
25 июля, 2013 - 10:54 ~ SweetPoison

Спасибо за бантик. Очень просто и быстро делается и что самое главное очень красиво!!!

Ирина Федулова
25 июля, 2013 - 20:57 ~ Ирина Федулова

цветыОчень рада, что понравилось!!!! Спасибо за похвалу и добрые слова!цветы

Мама дочки
31 августа, 2013 - 00:16 ~ Мама дочки

Да, бантики супер. вот уже битый час сижу и делаю что-то подобное, доходя своим умом...и когда закончила совершенно случайно нашла Ваш МК!  Пойду покупать ленту и делать действительно пышные бантики! спасибо .

А какая длина ленты для бантиков на косы-хвостики на 4-х летку?

 

И если интересно как делала я: Собирала на нитку не только через 15 см, но и сбоку ленты между этими перпендикулярами.и немного под углом.

схематично как то так.

   _             _            _

/       \  _  /      \  _  /      \

получилось пышненько но как цветочек.

Ирина Федулова
31 августа, 2013 - 09:42 ~ Ирина Федулова

Все будет зависеть от Вашего желания, просто чем длиннее лента тем пышнее и тяжелее будет бант, посмотрите вот здесь https://stranamasterov.ru/node/467270 Моей дочке как раз на фото 4 года, лена ширина 4,5 см, длина 3 м. Для нас достаточно такого объема. Я делала на выписку из роддома бант из атласной лены, такой на головку я бы не одела, он очень тяжелый и какой то жесткий кажется, а вот капроновые бантики воздушные и легкие. Когда собирается бант из ленты шириной от 6 и больше см, то интервал надо делать больше, иначе не красиво получается.

Мама дочки
31 августа, 2013 - 21:53 ~ Мама дочки

я про капроновую и имею в виду( как раньше были)

Ольга Колбасова
3 октября, 2013 - 23:43 ~ Ольга Колбасова

Всё гениальное- просто!!!Спасибо Вам огромное за идею.Моя доченька ооочень не любит  манипуляции с волосами.Но, думаю,что бантики такие ,как у Вас,покорят мою привереду!!!

Ирина Федулова
4 октября, 2013 - 04:56 ~ Ирина Федулова

 Пользуйтесь на здоровье, наряжайте принцессу!благодарю улыбаюсьМоя тоже не любит причесываться, недавно я отрезала ей где то см 10, но все равно волосы до попы длиной, приходится плести косу.

Др Марина
20 декабря, 2013 - 09:25 ~ Др Марина

Спасибо большое за идею! На новый год дочка играет Куклу, нужен был большой бант... По Вашей технологии бант получился просто потрясным (использовала капроновую ленту длиной 5 м)! Шикарно! Действительно, доча получилась настоящей Куклой!!! Спасибо!

Ирина Федулова
24 декабря, 2013 - 12:27 ~ Ирина Федулова

улыбаюсь Я рада, что Вам понравилось!жму руку

мама Ксюши
29 декабря, 2013 - 00:03 ~ мама Ксюши

Отличный МК!!!. Я сначала купила ленту,так как не смогла найти подходящий бант для утренника доче в сад. Решила,что буду сама делать. И сразу же нашла в поисковике ссылку на данный МК. Бант получился отпадный. Во сто крат лучше покупных. Теперь наделаю кучу разных бантов на будущее и в подарок для знакомых маленьких девочек из совершенно разных лент. Очень доступно всё описано и понятным языком. Сделала сразу же и результат так порадовал и вдохновил,что я в предвкушении продолжения.Спасибо за МК.цветысупер!цветы

гость
31 августа, 2014 - 22:33 ~ гость

банты вообще прелесть получились....дочка на линейку завтра пойдёт))))

Ирина Федулова
17 октября, 2014 - 21:08 ~ Ирина Федулова

Я рада, что Вам понравились бантики!

Ольга Бичкаева
16 октября, 2014 - 17:22 ~ Ольга Бичкаева

Ирина, огромное вам спасибо! Завтра у нас посвящение в первоклассники и сказали сделать банты, а я к большому сожалению делать их не умею, но благодаря вам , мы теперь пойдем красивые, нарядные и довольные. Еще раз СПАСИБО!цветы

Ирина Федулова
17 октября, 2014 - 21:07 ~ Ирина Федулова

Не за что! Пользуйтесь на здоровье!

salta6868
25 декабря, 2014 - 20:20 ~ salta6868

Огромнейшее-преогромнейшее спасибо! Моя мама весь день промучилась - завтра у внучки новогодний праздник, а без банта как? Не нарядно! Мне повезло, я сразу натолкнулась на вашу красотищу! И ведь получилось с первого раза, но Вашу изюминку - совместить  оба конца не использовала (в следующий раз обязуюсь выполнить Ваш наказ). Н все равно получилось очень красиво! Душа радуется. Наша Красота потребовала его сразу на нее надеть и весь вечер уже ходит красуется. Я на наш бантище еще пайеток наклеила немного. Красоту-то ведь ничем не испортишь! Спасибо за память поколений, которая творит добро!

Ирина Федулова
25 декабря, 2014 - 20:24 ~ Ирина Федулова

цветыОгромное спасибо за такие добрые слова!!! Мне очень-очень приятно!!! Пусть Ваша малышка радуется и радует Вас!!!ангелблагодарюблагодарю А про пайетки отдельное спасибо! Я и не думала даже об этом, а теперь своей дочуне сделаю!супер!

salta6868
25 декабря, 2014 - 20:54 ~ salta6868

Ирина, спасибо большое за ответ. Не ожидала, что смогла привнести что-то новое думаюв такое совершенство. И если я еще чем-то могу поделиться, то предлагаю пайетки приклеивать перед сборкой банта (мне так кажется), потому что мои блестки получились только по внешнему краю. Еще раз спасибо!

гость
25 апреля, 2016 - 19:52 ~ гость

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как сделать большой, пышный бант из ленты длиной 3м. ш.15см. как делать не представляю,если можно подробно и с картинками пожалуйста?!

Ann13
12 января, 2015 - 09:28 ~ Ann13

У меня очень красивый бант получился по вашему МК!!! Спасибо!!! цветы

Ирина Федулова
12 января, 2015 - 12:19 ~ Ирина Федулова

цветы я очень рада что Вам понравилось!супер!

lenysik-78
21 августа, 2015 - 22:24 ~ lenysik-78

бравосупер!

1234567890Маргарита
24 декабря, 2015 - 20:11 ~ 1234567890Маргарита

Добрый вечер.есть небольшой вопрос.хочу сделать бант по вашей технологии.но хочу использовать два цвета в один бант.как думаете это возможно?и получится ли?

гостьОльга
25 декабря, 2015 - 21:42 ~ гостьОльга

И у меня получилось! Очень красиво.Пышный бант для внучки,думаю понравится.Спасибо за МК

гость
30 апреля, 2018 - 18:14 ~ гость

Скажите, пожалуйста, а Вы собираете на нитку только поперек ленты или вдоль тоже? И как именно заканчиваете работу? Написано, что начало с концом соединяете, а середина не распадается?